В России прокомментировали звонки Зеленского Трампу

Дмитриев: Зеленский звонит Трампу с той же энергией, с какой поддерживал Харрис
Алексей Никольский/РИА Новости

Энергия, с которой президент Украины Владимир Зеленский звонит американскому лидеру Дональду Трампу, почти такая же, с какой он призывал отдавать голоса сопернице Трампа на выборах 2024 года Камале Харрис. Об этом в соцсети X написал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Зеленский звонил Трампу дважды за два дня — потратив почти столько же энергии, сколько когда-то потратил, агитируя за красноречивую Харрис и называя (вице-президента США) Джей Ди Вэнса «слишком радикальным» перед выборами в Соединенных Штатах», — написал Дмитриев.

До этого Зеленский сообщил в Telegram-канале, что второй раз за два дня созвонился с американским коллегой Дональдом Трампом.

11 октября политики общались около получаса. Зеленский поздравил собеседника с мирным соглашением в секторе Газа и отметил, что если удастся положить конец этой войне, «то, несомненно, можно будет остановить и другие войны», включая конфликт с Россией. СМИ утверждали, что президенты говорили и о возможности получения Киевом ракет Tomahawk.

Ранее Зеленский созвонился с Макроном.

