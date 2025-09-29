На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Грозит криминалом»: россиян предостерегли от предоставления биометрии банкам

Финансист Бархота: предоставление банкам биометрии грозит шантажом и криминалом
true
true
true
close
Depositphotos

Для россиян с сентября ввели возможность предоставить банкам биометрические данные, не выходя из дома – для этого проводится выездная регистрация, которая предполагает фотографирование и запись образца голоса. Для кредитных организаций это выгодно, однако клиентам в будущем грозит проблемами – как этическими, так и криминальными, предупредил в беседе с 360.ru эксперт финансового рынка Андрей Бархота.

После сдачи биометрических данных они попадают в Единую биометрическую систему, контролируемую Центром биотехнологий. Клиент банка получает возможность оплачивать проезд в метро или покупки в супермаркетах «лицом». Такая технология используется в последние десять лет, однако подходить к ней следует осторожно, считает Бархота. Он напомнил, что многие опасаются сдавать биометрию из-за вероятности ее попадания в руки мошенников.

«Если говорить про мошенников, то для них открывается обширное пространство. Они могут придумывать какие-то мифические схемы кражи биометрии и злоупотребления, шантажировать ими граждан. Это вопрос этический и криминальный», — подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что преступники все чаще для обмана используют ИИ, добавив, что наличие биометрии позволяет с помощью таких технологий создавать цифровые копии людей. Поэтому технология применения биометрии в банковской сфере не может быть полностью безопасна, и с учетом рисков многие россияне никогда не решатся на эту процедуру, убежден Бархота.

«Я бы немного притормозил этот процесс, потому что его последствия могут быть далеко идущими. Мне кажется, стремление не будет большим, потому что опасность и риски слишком велики», — заключил аналитик.

Ранее сообщалось, что в России протестируют биометрическую технологию подтверждения возраста на кассах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами