«Грозит криминалом»: россиян предостерегли от предоставления биометрии банкам

Для россиян с сентября ввели возможность предоставить банкам биометрические данные, не выходя из дома – для этого проводится выездная регистрация, которая предполагает фотографирование и запись образца голоса. Для кредитных организаций это выгодно, однако клиентам в будущем грозит проблемами – как этическими, так и криминальными, предупредил в беседе с 360.ru эксперт финансового рынка Андрей Бархота.

После сдачи биометрических данных они попадают в Единую биометрическую систему, контролируемую Центром биотехнологий. Клиент банка получает возможность оплачивать проезд в метро или покупки в супермаркетах «лицом». Такая технология используется в последние десять лет, однако подходить к ней следует осторожно, считает Бархота. Он напомнил, что многие опасаются сдавать биометрию из-за вероятности ее попадания в руки мошенников.

«Если говорить про мошенников, то для них открывается обширное пространство. Они могут придумывать какие-то мифические схемы кражи биометрии и злоупотребления, шантажировать ими граждан. Это вопрос этический и криминальный», — подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что преступники все чаще для обмана используют ИИ, добавив, что наличие биометрии позволяет с помощью таких технологий создавать цифровые копии людей. Поэтому технология применения биометрии в банковской сфере не может быть полностью безопасна, и с учетом рисков многие россияне никогда не решатся на эту процедуру, убежден Бархота.

«Я бы немного притормозил этот процесс, потому что его последствия могут быть далеко идущими. Мне кажется, стремление не будет большим, потому что опасность и риски слишком велики», — заключил аналитик.

Ранее сообщалось, что в России протестируют биометрическую технологию подтверждения возраста на кассах.