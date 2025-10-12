Пашинян посетит саммит мира по Газе в Египте

Премьер Армении Пашинян отправится в Египет на ближневосточный саммит мира

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправится в Египет на ближневосточный «саммит мира», посвященный прекращению войны в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря премьера Назели Багдасарян.

«Пашинян 13 октября отправится с рабочим визитом в Египет. По приглашению президента США Дональда Трампа и президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси премьер-министр Армении примет участие в Саммите мира на Ближнем Востоке в городе Шарм-эш-Шейх», — указала Багдасарян.

12 октября канцелярия президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси сообщила, что саммит по случаю прекращения огня в Газе пройдет 13 октября в египетском городе Шарм-эш-Шейх. К участию в мероприятии были приглашены лидеры 20 стран.

9 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и палестинское радикальное движение ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана по урегулированию в секторе Газа. Американский лидер пояснил, что это означает «очень скорое» освобождение всех заложников , а также отвод израильских войск к согласованным линиям.

Ранее стало известно, что Мерц отправится в Египет на церемонию прекращения огня в Газе.