В США не исключили снятие с американских бирж фирм, связанных с ВС КНР

Вэнс: Трамп может рассмотреть снятие с бирж США фирм из КНР, связанных с армией
Daniel Cole/Reuters

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в интервью Fox News, что не ислючает снятия с американских бирж китайских фирм, связанных с Вооруженными силами КНР.

«Президент открыт для всех вариантов и, разумеется, будет решительно отстаивать интересы Америки», — сказал Вэнс.

Накануне Трамп объявил о введении с 1 ноября 100%-ных пошлин на все товары из Китая в дополнение к уже действующим тарифам. Также американский лидер сообщил о введении экспортного контроля на «критически важное программное обеспечение». Эти меры представлены как ответ на «чрезвычайно агрессивную позицию» Китая в торговле.

Решение последовало за введением Пекином экспортного контроля на технологии добычи и переработки редкоземельных металлов, где Китай контролирует 70% мирового рынка. Объявление Трампа вызвало обвал на фондовом рынке США с потерей капитализации в $1,65 трлн. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Британии раскрыли, как США намерены противостоять КНР в сфере редкоземельных металлов.

