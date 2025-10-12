На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ушаков заявил о «волнах ненависти» в Европе в отношении России

Ушаков: разумные голоса в Европе сразу топят в ненависти
Ohde/face to face/Global Look Press

Разумные мысли о России на Западе сразу «топят в волнах ненависти». Об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Общая ситуация крайне неблагоприятная в отношении России. Голоса, которые что-то говорят разумное, - их сразу же топят в волнах ненависти», — подчеркнул он.

2 октября на полях Международного дискуссионного клуба «Валдай» президент России Владимир Путин назвал чушью заявление о том, что Россия якобы собирается нападать на блок НАТО. Российский президент убежден, что в этом вопросе «правящие элиты и объединенная Европа продолжают нагнетать истерию», в то время как, по убеждению самого же Путина, они не могут всерьез воспринимать «эту мантру».

В США позднее обвинили Европу в использовании «российской угрозы» для удержания власти. По мнению бывшего советника главы минобороны США Дугласа Макгрегора, европейские лидеры продолжают настаивать на существовании угрозы, исходящей от РФ, тратя при этом на вооружение деньги, которых на самом деле нет.

Ранее в Европе объяснили свои «мрачные заявления» о войне с Россией.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
