В израильском аэропорту Бен-Гурион подготовили красную дорожку к визиту Трампа

В израильском аэропорту Бен-Гурион подготовили красную дорожку к визиту президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Израиля.

«В центре зоны для церемоний была расстелена 50-метровая красная дорожка, установлена сцена для журналистов и фотографов, а также вывешены десятки израильских и американских флагов», — говорится в сообщении.

Американский лидер прилетит в Израиль 12 октября. Как сообщали СМИ, глава Белого дома примет участие в нескольких официальных церемониях, включая мероприятия у Стены Плача и выступление в израильском парламенте — Кнессете. Визит президента Соединенных Штатов будет непродолжительным — по данным источников The Times of Israel, он продлится около восьми часов.

9 октября режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС в секторе Газа вступил в силу. В рамках первого этапа договоренностей, которые были заключены при посредничестве Трампа, будут освобождены все заложники с обеих сторон, а также осуществлен отвод израильских войск к согласованным линиям.

