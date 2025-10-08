Картаполов предупредил Молдавию о последствиях высказываний о России

Картаполов: если Молдавия считает РФ врагом, то обращение будет соответствующим

Молдавия, назвав Россию врагом, рискует получить ответ, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Об этом сообщает ТАСС.

«Раз они считают, что мы враги, мы знаем, как обращаться с нашими врагами», — сказал Картаполов.

Таким образом он прокомментировал новую военную стратегию Молдавии на период с 2025 по 2035 год, в которой главной угрозой безопасности страны названа Россия.

Среди «военных рисков и угроз национальной безопасности» говорится о продолжении Россией специальной военной операции на Украине, которую официальный Кишинев считает «агрессией».

Молдавские власти видят прямую угрозу безопасности и государственности республики в расширении контроля России над территориями, опасаясь создания «наземного коридора» до своих границ. Еще одной угрозой в документе названо присутствие российских миротворцев в Приднестровье.

Среди прочего целью новой военной стратегии Молдавии указана интеграция в систему безопасности Европейского союза.

Ранее Захарова иронично высказалась о нелегитимности выборов в Молдавии.