На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Картаполов предупредил Молдавию о последствиях высказываний о России

Картаполов: если Молдавия считает РФ врагом, то обращение будет соответствующим
true
true
true
close
Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Молдавия, назвав Россию врагом, рискует получить ответ, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Об этом сообщает ТАСС.

«Раз они считают, что мы враги, мы знаем, как обращаться с нашими врагами», — сказал Картаполов.

Таким образом он прокомментировал новую военную стратегию Молдавии на период с 2025 по 2035 год, в которой главной угрозой безопасности страны названа Россия.

Среди «военных рисков и угроз национальной безопасности» говорится о продолжении Россией специальной военной операции на Украине, которую официальный Кишинев считает «агрессией».

Молдавские власти видят прямую угрозу безопасности и государственности республики в расширении контроля России над территориями, опасаясь создания «наземного коридора» до своих границ. Еще одной угрозой в документе названо присутствие российских миротворцев в Приднестровье.

Среди прочего целью новой военной стратегии Молдавии указана интеграция в систему безопасности Европейского союза.

Ранее Захарова иронично высказалась о нелегитимности выборов в Молдавии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами