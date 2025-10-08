Картаполов предупредил Молдавию о последствиях высказываний о России

Молдавия, назвав Россию врагом, рискует получить ответ, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Об этом сообщает ТАСС.
«Раз они считают, что мы враги, мы знаем, как обращаться с нашими врагами», — сказал Картаполов.
Таким образом он прокомментировал новую военную стратегию Молдавии на период с 2025 по 2035 год, в которой главной угрозой безопасности страны названа Россия.
Среди «военных рисков и угроз национальной безопасности» говорится о продолжении Россией специальной военной операции на Украине, которую официальный Кишинев считает «агрессией».
Молдавские власти видят прямую угрозу безопасности и государственности республики в расширении контроля России над территориями, опасаясь создания «наземного коридора» до своих границ. Еще одной угрозой в документе названо присутствие российских миротворцев в Приднестровье.
Среди прочего целью новой военной стратегии Молдавии указана интеграция в систему безопасности Европейского союза.
Ранее Захарова иронично высказалась о нелегитимности выборов в Молдавии.