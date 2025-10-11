В парламенте Молдавии заявили об открытости для диалога с РФ

Лидер ПДС Гросу: Молдавия открыта для диалога с РФ, но считает ЕС приоритетом

Молдавия по-прежнему открыта для диалога с РФ, но ее главным внешнеполитическим приоритетом остается интеграция в Европейский союз (ЕС). Такое заявление в ходе интервью для агентства Agerpres сделал председатель парламента республики, глава правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС) Игорь Гросу.

По его словам, Кишинев не видит противоречий между поддержанием нормальных отношений с Москвой и стремлением к членству в региональном содружестве.

«Однако приоритетом остается европейский выбор граждан Республики Молдова», — подчеркнул законодатель.

Гросу рассказал, что молдавские власти готовы обсуждать с РФ все двусторонние вопросы, в том числе присутствие российских военнослужащих в Приднестровье. Как сказал лидер ПДС, власти республики выступают за то, чтобы 300–400 солдат Вооруженных сил РФ покинули территорию Приднестровья чартерным рейсом.

«Мы готовы организовать этот процесс цивилизованно, в координации с международными партнерами», — добавил парламентарий.

В октябре в Молдавии утвердили новую военную стратегию. РФ в документе названа главной угрозой безопасности республики. Более того, в качестве одного из «военных рисков и угроз национальной безопасности» определено продолжение российской специальной военной операции на Украине.

Ранее президент Молдавии Майя Санду обвинила РФ в якобы совершении «военных преступлений».