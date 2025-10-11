На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В парламенте Молдавии заявили об открытости для диалога с РФ

Лидер ПДС Гросу: Молдавия открыта для диалога с РФ, но считает ЕС приоритетом
true
true
true
close
Мирослав Ротарь/РИА Новости

Молдавия по-прежнему открыта для диалога с РФ, но ее главным внешнеполитическим приоритетом остается интеграция в Европейский союз (ЕС). Такое заявление в ходе интервью для агентства Agerpres сделал председатель парламента республики, глава правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС) Игорь Гросу.

По его словам, Кишинев не видит противоречий между поддержанием нормальных отношений с Москвой и стремлением к членству в региональном содружестве.

«Однако приоритетом остается европейский выбор граждан Республики Молдова», — подчеркнул законодатель.

Гросу рассказал, что молдавские власти готовы обсуждать с РФ все двусторонние вопросы, в том числе присутствие российских военнослужащих в Приднестровье. Как сказал лидер ПДС, власти республики выступают за то, чтобы 300–400 солдат Вооруженных сил РФ покинули территорию Приднестровья чартерным рейсом.

«Мы готовы организовать этот процесс цивилизованно, в координации с международными партнерами», — добавил парламентарий.

В октябре в Молдавии утвердили новую военную стратегию. РФ в документе названа главной угрозой безопасности республики. Более того, в качестве одного из «военных рисков и угроз национальной безопасности» определено продолжение российской специальной военной операции на Украине.

Ранее президент Молдавии Майя Санду обвинила РФ в якобы совершении «военных преступлений».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами