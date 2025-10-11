На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Западе заявили об использовании «двуединого подхода» Россией в отношениях с США

Reuters: Россия пытается возродить дух Аляски в отношениях с США
Alexey Struyskiy/Shutterstock/FOTODOM

Россия начала использовать «двуединый подход», чтобы возродить «дух Аляски» в отношениях с США. Об этом сообщило агентство Reuters.

По словам журналистов, таким образом РФ якобы хочет приспособиться к дипломатическим неудачам, произошедшим после встречи президента США Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина. На этом фоне глава Белого дома допустил возвращение Украиной утраченных территорий и назвал Россию «бумажным тигром». Однако Москва никак не ответила на это, следует из материала.

«В ответ Россия попыталась сыграть роль хорошего и плохого полицейского: официальные лица временами угрожали жесткими ответами на действия США, а в других случаях подчеркивали общие ценности», — пишет агентство.

Утром 11 октября портал Sohu сообщил, что Россия готова налаживать отношения с Соединенными Штатами и уже сделала два конкретных шага в этом направлении. Первый из них — официальное заявление о том, что положительные отношения с США соответствуют национальным интересам России. Второй шаг — продолжение поставок урана в США, что, по мнению издания, демонстрирует готовность Путина к сотрудничеству с Трампом.

Ранее в США предостерегли НАТО от начала прямого конфликта с Россией.

