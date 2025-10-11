На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Китае рассказали о двух шагах России навстречу США

Sohu: Россия налаживает отношения с США на фоне партнерства с Китаем
Depositphotos

Россия готова налаживать отношения с Соединенными Штатами и уже сделала два конкретных шага в этом направлении. Об этом сообщили журналисты китайского портала Sohu.

В материале отмечается, что на фоне сближения Москвы и Пекина западные страны выражали опасения по поводу возможного формирования «союза зла» или «авторитарного альянса», предполагая, что Россия может попытаться привлечь Китай к участию в конфликте на своей стороне.

Однако, по мнению авторов статьи, военного альянса против США между двумя странами не будет. Китай, действующий на принципах неприсоединения, избегает конфронтации и не связан с Россией обязательствами, аналогичными статье 5 устава НАТО. Москва, в свою очередь, делает ставку на дипломатию и гибкость.

Sohu отметило, что Москва уже предпринимает шаги навстречу Вашингтону. Первый из них — официальное заявление о том, что положительные отношения с США соответствуют национальным интересам России. Второй шаг — продолжение поставок урана в США, что, по мнению издания, демонстрирует готовность президента Владимира Путина к сотрудничеству с американским коллегой Дональдом Трампом.

Журналисты портала подчеркнули, что эти меры можно рассматривать как сигнал миротворчества и попытку успокоить недовольство американской стороны, а также найти консенсус в двусторонних отношениях.

Ранее в США улыбку Путина на «Валдае» связали с окончанием конфликта на Украине.

