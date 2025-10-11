Украина ввела санкции против физических лиц и компаний из РФ, КНР, Казахстана и Турции

Зеленский ввел санкции против восьми физлиц из России и КНДР

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, в рамках которого ввел санкции против восьми физических и 14 юридических лиц из России, Китая, Кахахстана. Соответствующий документ опубликовал на сайте офиса украинского лидера.

Согласно указу, под ограничения попали семь россиян. Среди них оказались директор Тульского патронного завода Сергей Лукин и генеральный директор компании «Алроса» Павел Маринычев. Помимо этого, Украина ввела санкции против представителя компании из КНДР KOMID Рим Йон Хека.

Помимо этого, из документа следует, что рестрикции ввели против семи российских производственных предприятий, четырех китайских фирм, а также по одной компании из Турции, Казахстана и с Сейшельских островов. Власти Украины согласовали данные ограничения с Японией.

В сентябре Зеленский провел совещание по санкционной политике, после которого анонсировал новые рестрикции против России. Он напомнил, что Украина уже ввела «пять санкционных решений», а также синхронизировала британские санкции в местной юрисдикции.

Ранее в Литве пообещали не снимать санкций до восстановления «целостности» Украины.