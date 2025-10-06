В Литве пообещали не снимать санкций до восстановления «целостности» Украины

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене пообещала, что Вильнюс не будет снимать санкции с России и Белоруссии до восстановления территориальной целостности Украины и возмещения убытков. Ее слова приводит «Укринформ».

«Наши санкции против России и ее союзника Беларуси будут оставаться в силе, пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины и не будут возмещены убытки, нанесенные войной», — сказала Ругинене.

По ее словам, конечная цель заключается в том, чтобы добиться «полного возмещения убытков», нанесенных республике.

30 сентября председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в 19-й пакет санкций ЕС в отношении России войдут меры против энергоносителей, в частности сниженного природного газа, а также финансовых услуг и торговли. Позже стало известно, что Европейский союз в рамках готовящегося 19-го пакета санкций против Российской Федерации планирует пополнить санкционные списки еще 120 танкерами якобы «теневого флота».

