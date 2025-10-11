На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Захарова высказалась о высылке российского журналиста из Швеции

Захарова: Россия ответит на высылку российского журналиста из Швеции
Александр Кряжев/РИА Новости

Россия примет меры в ответ на высылку российского журналиста из Швеции. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат отметила, что власти Швеции приняли подобные меры из-за медицинской страховки журналиста. По ее словам, необходимые документы были оформлены, но из-за решений Стокгольма деятельность страховой компании была запрещена. При этом виза выдавалась с учетом этой медицинской страховки, отметила представитель МИД России.

«Несмотря на то, что российский корреспондент имел на руках все необходимые документы, его задержали, допросили и, как итог, выслали. Будут ли ответные меры? Надеюсь, вы не сомневаетесь», — написала Захарова.

В сентябре Захарова заявила, что Швеция утратила контроль за внутренней и внешней безопасностью после вступления в НАТО. Таким образом она прокомментировала нападение на посольство РФ в Швеции. Дипломат напомнила, что Москва неоднократно обращала внимание шведских властей на недостаточное обеспечение безопасности посольства и получала обещания сделать все возможное для предотвращения новых инцидентов.

Ранее Захарова обвинила Швецию в потакании атакам на торгпредство РФ.

