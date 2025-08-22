Захарова обвинила Швецию в потакании атакам на торгпредство РФ

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Захарова: атака на торгпредство РФ в Швеции произошла при попустительстве властей
true
true
true
close
Сергей Гунеев/РИА Новости

Новая атака дрона на торговое представительстве России в Швеции произошла при полном попустительстве властей страны. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

«Как мы неоднократно комментировали, подобные атаки якобы неопознанных беспилотников на объекты российской дипломатической собственности в Швеции носят систематический характер и происходят при полном попустительстве (надеемся, что не с прямой санкции) шведских властей», — сказала дипломат.

Захарова добавила, что власти Швеции, вероятно, не хотят привлекать злоумышленников к ответственности. По ее словам, Стокгольм нарушает свои обязательства по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, а также не может контролировать соблюдение законодательства страны.

Представитель МИД России отметила, что Россия настаивает на выполнении Швецией своих обязательств в рамках конвенции. Дипломат уточнила, что власти страны должны обеспечить физическую безопасность и неприкосновенность российских загранпредставительств.

Днем 21 августа торговое представительство России в Швеции в третий раз подверглось нападению с использованием дрона, с него сбросили пакет с краской. По данным российской дипмиссии, расследования данных инцидентов шведской полицией не дали никаких результатов.

Ранее дроны пытались атаковать школу при посольстве России Швеции.

