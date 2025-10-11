На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленский раскрыл подробности своего разговора с Трампом

Зеленский заявил, что обсудил с Трампом усиление систем ПВО Украины
true
true
true
close
Alexander Drago/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил со своим американским коллегой Дональдом Трампом усиление систем противовоздушной обороны (ПВО) республики. Об этом украинский лидер заявил в своем Telegram-канале.

«Проинформировал президента Трампа о российских ударах по нашей энергетике. Благодарен за готовность поддержать нас. Обсудили возможности усилить нашу ПВО и договоренности, которые мы готовим по этому поводу. Есть хорошие варианты, сильные идеи, как реально усилить нас», — написал глава республики.

Зеленский добавил, что также в ходе разговора он поздравил Трампа с достижением соглашения по ситуации на Ближнем Востоке. По словам президента Украины, разговор был «очень продуктивным».

О разговоре Зеленского и Трампа несколькими часами ранее сообщил руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак. Какие-либо подробности он не привел.

9 октября американский лидер выразил надежду, что следующим конфликтом, который он сможет решить, станет противостояние между РФ и Украиной. По словам главы государства, ему уже удалось урегулировать семь войн или крупных конфликтов. Украинский кризис должен стать восьмым, считает Трамп.

Ранее Захарова заявила, что у Зеленского «передоз».

