В офисе Зеленского сообщили о его беседе с Трампом

Ермак сообщил, что Зеленский в эти минуты беседует с Трампом
Evan Vucci/AP

Украинский лидер Владимир Зеленский в эти минуты беседует с президентом США Дональдом Трампом. Об этом в своем Telegram-канале написал руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Зеленский сейчас говорит с <...> Трампом», — отмечается в заявлении, опубликованном в 15:19 мск.

Какие-либо подробности Ермак не привел.

9 октября американский лидер выразил надежду, что следующим конфликтом, который он сможет решить, станет противостояние между РФ и Украиной. По словам главы государства, ему уже удалось урегулировать семь войн или крупных конфликтов. Украинский кризис должен стать восьмым, считает Трамп.

За два дня до этого президент США сообщил, что почти принял решение об отправке крылатых ракет Tomahawk на Украину, но сперва хочет получить гарантии относительно целей их применения. Хозяин Белого дома уточнил, что не желает дальнейшей эскалации конфликта и намерен выяснить, куда Киев будет направлять ракеты. При этом в Кремле предупредили, что появление Tomahawk в зоне конфликта разрушит позитивные тенденции, наметившиеся в двусторонних отношениях Москвы и Вашингтона. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле оценили вероятность телефонного разговора Путина и Трампа.

