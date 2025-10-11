На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Раде призвали добиваться размещения на Украине американского ядерного оружия

Депутат Рады Соболев: Украине надо добиваться размещения ядерных боеголовок США
Global Look Press

Украина должна добиваться размещения на своей территории американских ядерных боеголовок, считает депутат Верховной рады Александр Соболев. Его слова приводит издание «Новости. Live».

Парламентарий обратил внимание, что в настоящее время ядерное оружие США размещено в пяти странах-членах НАТО. Последним государством, получившим американские боеголовки, стала Турция.

«Лучшая защита — это разрешение украинским парламентом после всех соответствующих переговоров с США на размещение американских ядерных боеголовок на нашей территории. Тогда будут сняты все вопросы», — сказал Соболев.

3 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров дал интервью для индонезийской газеты «Компас». В ходе беседы с журналистами он заявил, что российские власти выступают за формирование новой системы гарантий безопасности для РФ и Украины. В частности, дипломат подчеркнул, что для Украины необходимо обеспечить нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.

В августе Лавров предупредил, что Москва не примет гарантии безопасности для Киева, которые будут угрожать России. Министр напомнил о попытках европейских лидеров после саммита на Аляске продвинуть свою стратегию во время визита в США, предполагающую изоляцию РФ и нанесение ей стратегического поражения.

Ранее в Кремле оценили возможность передачи западными странами Украине ядерных технологий.

