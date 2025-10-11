Украина должна добиваться размещения на своей территории американских ядерных боеголовок, считает депутат Верховной рады Александр Соболев. Его слова приводит издание «Новости. Live».

Парламентарий обратил внимание, что в настоящее время ядерное оружие США размещено в пяти странах-членах НАТО. Последним государством, получившим американские боеголовки, стала Турция.

«Лучшая защита — это разрешение украинским парламентом после всех соответствующих переговоров с США на размещение американских ядерных боеголовок на нашей территории. Тогда будут сняты все вопросы», — сказал Соболев.

3 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров дал интервью для индонезийской газеты «Компас». В ходе беседы с журналистами он заявил, что российские власти выступают за формирование новой системы гарантий безопасности для РФ и Украины. В частности, дипломат подчеркнул, что для Украины необходимо обеспечить нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.

В августе Лавров предупредил, что Москва не примет гарантии безопасности для Киева, которые будут угрожать России. Министр напомнил о попытках европейских лидеров после саммита на Аляске продвинуть свою стратегию во время визита в США, предполагающую изоляцию РФ и нанесение ей стратегического поражения.

Ранее в Кремле оценили возможность передачи западными странами Украине ядерных технологий.