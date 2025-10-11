Эксперт объяснил желание ввести цензуру на Украине

Власти Украины решили узаконить цензуру, чтобы СМИ не смогли опорочить честь и достоинство чиновников, а также президента страны Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что речь идет о предложении спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука изменить Гражданский кодекс под предлогом «десоветизации», чтобы приблизить законодательство страны к европейским стандартам. За инициативу проголосовали 190 из 450 депутатов Рады.

Тем не менее украинские СМИ пишут, что такая инициатива может привести к появлению официальной цензуры, будет усилена ответственность за критические публикации, жанр журналистских расследований подвергнется большему давлению.

В свою очередь, замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин высказал мнение, что Украина двигается по пути укрепления тоталитарного государства и пытается усложнить жизнь борцам с коррупцией. По его словам, Зеленский опасается, что журналисты расскажут миру о преступлениях его офиса.

Ранее Госдеп США рассказал о пытках и незаконных задержаниях на Украине.