«Заноза в заднице»: Столтенберг вспомнил, как Байден называл Зеленского

Бывший президент США Джо Байден называл украинского лидера Владимира Зеленского «занозой в заднице» после обсуждений вопроса о членстве Киева в НАТО. Об этом в своих мемуарах заявил бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает РБК.

Столтенберг вспоминает, что на саммите НАТО в Вильнюсе обсуждался вопрос о приглашении Украины в Североатлантический альянс. В итоге страны пришли к выводу, что Киев пригласят, «когда союзники придут к согласию и будут выполнены необходимые условия».

Эта позиция заранее была обговорена с представителями Украины, пишет Столтенберг. Однако Зеленский опубликовал в соцсетях пост о том, что подобная формулировка «позволяет [Западу] вести переговоры с Россией о членстве Украины в НАТО», чем вызвал раздражение у администрации США.

«Президент Байден сидел рядом со мной за большим столом. Он наклонился ко мне и сказал: «Как мы говорим в Америке, он (Зеленский. – «Газета.Ru») — заноза в заднице», — вспоминает Столтенберг.

До этого Столтенберг также рассказывал, что президент США Дональд Трамп интересовался у НАТО в 2017 году, поддержит ли его альянс в случае кризиса с Северной Кореей. По словам Столтенберга, тогда он ответил президенту США, что «вряд ли найдется какая-либо поддержка бомбардировкам Северной Кореи». Трамп же задался вопросом, почему силы НАТО не могут присутствовать в КНДР, если военные альянса находятся в Афганистане.

Ранее в Северной Корее высказались об отказе от ядерного потенциала.