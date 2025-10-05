Экс-генсек НАТО рассказал, что Трамп просил у альянса поддержку в случае кризиса с КНДР

Столтенберг: Трамп в 2017 году просил у НАТО поддержки в случае кризиса с КНДР

Президент США Дональд Трамп интересовался у НАТО в 2017 году, поддержит ли его альянс в случае кризиса с Северной Кореей. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на книгу экс-генсека альянса Йенса Столтенберга «Под моим надзором».

По его словам, он «не был уверен» в том, что Трамп имел в виду.

Столтенберг вспоминает, как ответил тогда президенту США, что «вряд ли найдется какая-либо поддержка бомбардировкам Северной Кореи».

На это Трамп задался вопросом, почему силы НАТО не могут присутствовать в КНДР, если военные альянса находятся в Афганистане.

1 октября агентство «Рёнхап» со ссылкой на сотрудника Белого дома сообщило, что Трамп готов к переговорам с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

По информации издания, в Вашингтоне впервые заявили, что глава Белого дома не требует выполнения каких-либо предварительных условий для возможного диалога. Южнокорейские чиновники не исключили, что встреча Трампа и Ким Чен Ына может состояться во время саммита АТЭС в южнокорейском Кёнджу, намеченного на 31 октября — 1 ноября. СМИ при этом допускают, что президент США может вновь встретиться с северокорейским лидером на границе Республики Корея и КНДР, как это было в 2019 году.

Ранее в Северной Корее высказались об отказе от ядерного потенциала.