В Госдуме высказались о влиянии российских ударов по Украине на переговоры

Сегодня удары по критической инфраструктуре Украины происходят в ответ на их обстрелы и не играют большой роли в переговорном процессе. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказала депутат Государственной думы Светлана Журова.

По ее словам, любые удары так или иначе может использовать та сторона, которая выступает против мирных переговоров. Парламентарий напомнила, что Украина так же продолжает обстреливать мирные территории России.

Журова выразила мнение, что те договоренности, которые были достигнуты президентом РФ Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом в августе на Аляске, опять сошли на нет, как и те моменты, которые вот-вот должны были идти в более быстром режиме.

Парламентарий добавила, что взаимные удары будут продолжаться, пока представители России и Украины не сядут за стол переговоров.

Критическая ситуация с энергоснабжением сложилась на Украине после массированного удара ВС РФ 10 октября. В Киеве прекратилась подача электроэнергии на левом берегу и в части районов правого берега, возникли транспортный коллапс, перебои с водой и связью. В Верховную раду пришлось доставить воду в цистерне, а в здание кабмина — биотуалеты. Без света также остались части Полтавской, Харьковской, Сумской и других областей Украины. Минобороны РФ заявило, что удар высокоточным оружием, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал», стал ответом на атаки ВСУ по гражданским объектам России.

Зеленский обвинил погоду в снижении эффективности ПВО Украины.