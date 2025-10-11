На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Посол РФ назвал условия для проведения переговоров по Украине в Швейцарии

Посол Гармонин: встреча в Швейцарии возможна после ее дистанцирования от Украины
true
true
true
close
Global Look Press

Россия сможет рассмотреть возможность проведения переговоров по Украине в Швейцарии, только если эта страна дистанцируется от Киева и вновь станет равноудаленной от всех сторон конфликта. Такое заявление в ходе интервью для ТАСС сделал посол Москвы в Берне Сергей Гармонин.

Журналисты поинтересовались у дипломата, какие шаги должна сделать Швейцария, чтобы для России стало приемлемым проведение на ее территории встречи по урегулированию украинского кризиса. Отвечая на вопрос, Гармонин напомнил, что в мае текущего года швейцарская сторона организовала переговоры между США и КНР по торговой и таможенной проблематике. Тогда даже министр иностранных дел конфедерации Иньяцио Кассис отметил, что проведение этой встречи стало возможным благодаря равноудаленности Берна от Пекина и Вашингтона.

«Это и есть ключевое слово. Равноудаленность. Недостаточно просто декларировать свой «нейтралитет», — сказал посол.

Он обратил внимание, что Швейцария с февраля 2022 года «полностью встала на сторону киевского режима». В результате государство утратило те преимущества, которые ему давал нейтральный статус.

«Если эта ситуация изменится, то можно тогда будет рассматривать Швейцарию в качестве площадки для тех или иных переговоров», — добавил Гармонин.

При этом он подчеркнул, что в настоящее время соответствующие перспективы отсутствуют.

Ранее в Кремле обвинили Киев в паузе переговорного процесса.

