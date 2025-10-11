На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперт рассказал, почему украинские ракеты «Фламинго» легко сбивать

Аналитик Кнутов: ракета «Фламинго» хорошо заметна для ПВО из-за размеров
Efrem Lukatsky/AP

Одной из главных особенностей украинской ракеты «Фламинго» является ее вес и размер, что облегчает возможность для ПВО ВС России сбивать такие цели. Об этом aif.ru заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

«Самая большая проблема - боевая часть больше одной тонны. То есть, разрушения при попадании будут достаточно серьезные», — подчеркнул он.

Говоря о производстве «Фламинго», эксперт отметил, что Киев пытается использовать чешские двигатели и советские двигатели, а электронику берет «везде, где можно».

Кнутов также говорил, что факт уничтожения новой украинской ракеты «Фламинго», которую Киев пытается представить миру как чудо, свидетельствует о том, что Вооруженные силы России уже сейчас готовы к ее отражению.

До этого военблогер Алексей Воевода сообщил, что российские военные впервые сбили ракету «Фламинго», цель летела на высоте около ста метров со скоростью порядка 600 километров в час.

Ранее в Госдуме ответили, как украинские ракеты «Фламинго» повлияют на ход СВО.

