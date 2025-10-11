Силам Североатлантического альянса не удастся «захватить» Калининград, размещенного вооружения в Прибалтике и Польше недостаточно для этого. Об этом на своем YouTube-канале заявил военный аналитик Скотт Риттер.

«Недавно генерал Кристофер Донахью (командующий сухопутными войсками НАТО. — «Газета.Ru») заявил, что НАТО может быстро захватить Калининград. Но вы не можете, генерал. Калининград окружен не НАТО, а Прибалтикой и частью Польши», — подчеркнул он.

По словам Риттера, в Прибалтике и Польше дислоцировано недостаточно военных НАТО для реализации такого амбициозного плана.

9 октября издание The National Interest писало, что спецназ армии США ведет подготовку к «конфликту» с Россией.

В тот же день экс- командующий силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис заявил, что альянсу нужно готовиться «уничтожать» объекты в Калининграде в качестве ответа России на якобы «гибридную войну».

Ставридис считает, что НАТО необходимо удвоить масштабы морского патрулирования, привлекая союзников из стран, не входящих в Балтику, — французские, итальянские, испанские, американские и канадские военно-морские силы.

