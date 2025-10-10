Премьер-министром Франции вновь назначен Лекорню

Президент Франции Эммануэль Макрон вновь назначил премьер-министром страны Себастьяна Лекорню. Об этом сообщает BFMTV.

«Елисейский дворец сегодня вечером объявил в пресс-релизе, что Эммануэль Макрон вновь назначил Себастьяна Лекорню премьер-министром», — сказано в сообщении BFMTV.

8 сентября Национальное собрание Франции (нижняя палата парламента) выразило недоверие правительству Франсуа Байру из-за предложенного пакета мер экономии, включающего сокращение социальных расходов. На следующий день Байру подал в отставку, после чего президент Макрон назначил на должность премьер-министра Лекорню.

6 октября Лекорню подал прошение об отставке, и Макрон его принял. Таким образом, его срок пребывания на посту главы правительства Франции оказался самым коротким за всю историю страны. Он возглавлял кабмин меньше месяца.

Ранее французский журнал потребовал отставки Макрона.