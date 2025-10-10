Заместитель председателя Совета безопасности РФ и глава партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев поблагодарил КНДР за подвиг корейских военных, которые помогали Вооруженным силам (ВС) России в освобождении Курской области от ВСУ. Его слова приводит РИА Новости.

«Я, еще раз, пользуясь этой возможностью, хочу высказать слова нашей огромной благодарности корейскому народу, лидеру Кореи Ким Чен Ыну за те решения, которые были приняты, и за подвиг, который совершили корейские военнослужащие, помогая нашим вооруженным силам громить врага в Курской области. Большое спасибо», — заявил Медведев.

Незадолго до этого стало известно, что зампред Совбеза РФ присутствовал на военном параде в Пхеньяне, посвященном 80-летию Трудовой партии Кореи (ТПК). Он состоялся на площади имени Ким Ир Сена, расположенной в центральном районе столицы КНДР. Дмитрий Медведев, а также руководители других иностранных делегаций, заняли места на главной трибуне, откуда за происходящим наблюдал лидер страны Ким Чен Ын.

1 октября глава Минобороны России Андрей Белоусов заявил, что участие военнослужащих КНДР в освобождении Курской области от Вооруженных сил Украины (ВСУ) стало подтверждением всеобъемлющего стратегического союза между государствами.

В свою очередь, министр обороны Северной Кореи Но Гван Чхоль заявил о полной поддержке армии и народа России, которая отстаивает право на суверенитет, территориальную целостность и интересы страны.

Ранее Ким Чен Ын назвал последствия участия военных КНДР в освобождении Курской области.