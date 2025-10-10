На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Володин обвинил Нобелевскую премию мира в финансировании революций

Володин: средства Нобелевской премии мира идут на финансировании революций
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что средства Нобелевской премии мира направляются на финансирование революций. Публикацию о работе премии он разместил в своем канале в Max.

Таким образом Володин высказался после того, как лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корине Мачадо получила Нобелевскую премию мира.

«Средства ученого и изобретателя тратят не по назначению, а для спонсирования оппозиций и революций. Используя авторитет некогда престижной награды, по сути с помощью нее кукловоды финансируют своих политических марионеток», — заявил он.

По словам Володина, сейчас Венесуэла борется на свою свободу и независимость, а лидер оппозиции стремится к порабощению страны и пытается «посеять рознь, столкнуть людей друг с другом, расколоть общество», поэтому поощрение ее работы Нобелевским комитетом является абсурдным.

Нобелевский комитет присудил награду Мачадо за «неустанную работу по защите демократических прав народа Венесуэлы и за ее борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии». По заявлению комитета, на фоне «авторитарного режима» Венесуэлы Мачадо выступала за независимость судебной власти, права человека и народное представительство.

Ранее Мадуро подписал декрет о вступлении в силу стратегического договора с Россией.

