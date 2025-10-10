На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Макрон созвал лидеров партий Франции на срочную встречу

Макрон проведет совещание с лидерами партий на фоне политического кризиса
Ludovic Marin/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон созвал срочное совещание с лидерами нескольких партий, имеющих фракции в парламенте, на фоне политического кризиса в правительстве. Об этом сообщает газета The Guardian.

По данным журналистов, французский лидер хочет обеспечить себе поддержку лидеров некоторых фракций перед назначением нового премьер-министра. При этом на встречу не пригласили представителей крайне правого «Национального объединения» Марин Ле Пен и левой «Непокоренной Франции» Жан-Люка Меланшона.

Президент «Национального объединения» Жордан Барделла прокомментировал ситуацию, заявив, что для него быть не приглашенным — «большая честь». Меланшон высказался резче, подчеркнув, что стабильность в политическую систему Франции принесут только досрочные выборы президента.

При этом издание Canard Enchaine считает, что Макрон с большей вероятностью решит вновь распустить Национальное собрание для проведения парламентских выборов, чем сам уйдет в отставку.

6 октября премьер-министр Франции Себастьен Лекорню подал прошение об отставке, и Макрон его принял. Срок пребывания Лекорню на посту главы правительства Франции оказался самым коротким за всю историю страны. Он возглавлял кабмин меньше месяца.

Ранее Медведев назвал Макрона адвокатом Киева и «дружбаном» Германии.

