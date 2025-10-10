На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Политолог предрек скорую эскалацию конфликта между Израилем и ХАМАС

Политолог Шаповалов: перемирие между Израилем и ХАМАС может нарушится
true
true
true
close
Ronen Zvulun/Reuters

Достижение устойчивого мира не выгодно ни для палестинского радикального движения ХАМАС, ни для премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, поэтому новый виток эскалации возможен в ближайшее время. Такое мнение в беседе с aif.ru высказал политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, комментируя договоренности сторон по первому этапу плана по урегулированию в секторе Газа.

Эксперт пояснил, что для ХАМАС окончание конфликта означает прекращение деятельности, а для Нетаньяху — сложение полномочий премьер-министра.

«Шансы, что первый этап соглашения в настоящем актуальном моменте будет реализован, есть. Но спустя некоторое время случится какой-либо новый инцидент, который обнулит все достигнутые договоренности», — выразил уверенность Шаповалов.

Он предположил, что произойти это может уже через две-три недели или месяц. Причем не важно, кто первым пойдет на эскалацию.

9 октября президент США Дональд Трамп на странице в своей соцсети Truth Social написал, что Израиль и ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана по урегулированию в секторе Газа. Американский лидер пояснил, что это означает «очень скорое» освобождение всех заложников, а также отвод израильских войск. Трамп отметил, что стороны конфликта будут поставлены в одинаковые условия.

Пресс-служба израильской армии позднее сообщила, что военные начали подготовку к реализации сделки с ХАМАС, в частности к отводу на согласованные линии.

Ранее Нетаньяху заявил, что ХАМАС в любом случае сложит оружие.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами