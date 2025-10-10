Политолог предрек скорую эскалацию конфликта между Израилем и ХАМАС

Достижение устойчивого мира не выгодно ни для палестинского радикального движения ХАМАС, ни для премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, поэтому новый виток эскалации возможен в ближайшее время. Такое мнение в беседе с aif.ru высказал политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, комментируя договоренности сторон по первому этапу плана по урегулированию в секторе Газа.

Эксперт пояснил, что для ХАМАС окончание конфликта означает прекращение деятельности, а для Нетаньяху — сложение полномочий премьер-министра.

«Шансы, что первый этап соглашения в настоящем актуальном моменте будет реализован, есть. Но спустя некоторое время случится какой-либо новый инцидент, который обнулит все достигнутые договоренности», — выразил уверенность Шаповалов.

Он предположил, что произойти это может уже через две-три недели или месяц. Причем не важно, кто первым пойдет на эскалацию.

9 октября президент США Дональд Трамп на странице в своей соцсети Truth Social написал, что Израиль и ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана по урегулированию в секторе Газа. Американский лидер пояснил, что это означает «очень скорое» освобождение всех заложников, а также отвод израильских войск. Трамп отметил, что стороны конфликта будут поставлены в одинаковые условия.

Пресс-служба израильской армии позднее сообщила, что военные начали подготовку к реализации сделки с ХАМАС, в частности к отводу на согласованные линии.

Ранее Нетаньяху заявил, что ХАМАС в любом случае сложит оружие.