Нетаньяху заявил, что ХАМАС в любом случае сложит оружие

Нетаньяху: ХАМАС в любом случае будет разоружено, а Газа — демилитаризована

Радикальное палестинское движение ХАМАС при любых обстоятельствах будет разоружено, а сектор Газа — демилитаризован. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает РИА Новости.

«Мы зажимаем ХАМАС со всех сторон, готовясь к следующим этапам плана, в рамках которого ХАМАС будет разоружен, а Газа демобилизована», — сказал он.

По словам израильского премьера, Иерусалим добьется этого любым путем.

9 октября лидер движения ХАМАС в секторе Газа Халиль аль-Хайя заявил, что посредники и власти США предоставили группировке гарантии «окончательного прекращения» конфликта в регионе. По его словам, достигнутые договоренности включают в себя полное прекращение боевых действий, вывод израильских сил из сектора, беспрепятственную доставку гуманитарной помощи и проведение обмена пленными между сторонами конфликта.

При этом, по данным руководителя Государственной информационной службы Египта Диаа Рашвана, группировка ХАМАС отказалась от полного разоружения, и согласилась лишь заморозить использование оружия в соответствии с соглашением о прекращении огня.

