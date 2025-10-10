В Германии захотели организовать конференцию по восстановлению Газы

Германия хочет организовать международную конференцию с Египтом по восстановлению сектора Газа. Об этом заявил канцлер Фридрих Мерц, передает Alarabia.

По его словам, проведение такого мероприятия нужно, поскольку Израиль и палестинская группировка ХАМАС приближаются к прекращению военных действий.

«Главной целью этой конференции должно быть решение самых насущных проблем, таких как восстановление водоснабжения, энергоснабжения и медицинской помощи», — заявил Мерц.

Канцлер добавил, что сделка должна быть «реализована быстро» и что «заложники, среди которых граждане Германии, должны наконец вернуться к своим семьям». Также Мерц подчеркнул, что гуманитарная помощь должна быстро дойти до жителей Газы.

9 октября лидер движения ХАМАС в секторе Газа Халиль аль-Хайя заявил, что посредники и власти США предоставили группировке гарантии «окончательного прекращения» конфликта в регионе. По его словам, достигнутые договоренности включают в себя полное прекращение боевых действий, вывод израильских сил из сектора, беспрепятственную доставку гуманитарной помощи и проведение обмена пленными между сторонами конфликта.

