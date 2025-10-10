На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Было больше»: Путин и Пашинян не сошлись в цифрах по товарообороту стран

Путин поспорил об объемах товарооборота России и Армении с Пашиняном
Софья Сандурская/РИА Новости

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе заседания лидеров стран — членов Содружества Независимых Государств (саммит СНГ) обсудили рост товарооборота двух стран. Об этом сообщает ТАСС.

«У нас с Арменией сколько сейчас товарооборот выскочил?» – спросил Путин у Пашиняна.

«В этом году уже $4 млрд», – ответил армянский премьер.

«Нет, Больше», – не согласился президент РФ.

«В прошлом году было примерно 9 млрд», – уточнил Пашинян.

«Больше. В прошлом году было больше и в этом будет больше. Это очевидно просто», – заявил российский лидер, говоря о преимуществах Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

В ходе дискуссии президент РФ отметил, что участие в ЕАЭС открывает странам рынки и дает экономические выгоды. Как отмечает агентство, Путин в пример привел растущие объемы торговли между Россией и Арменией. Также на самите СНГ президент РФ подчеркнул, что двери ЕАЭС всегда открыты для новых участников.

Саммит стран — членов СНГ проходит 10 октября в Душанбе. Мероприятие началось с заседания совета лидеров государств — участников содружества в узком составе, которое открыл президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Ранее Пашинян заявил, что создает новую Армению.

