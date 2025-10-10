Лукашенко призвал не допустить втягивания стран СНГ в «опасные авантюры»

Лукашенко: нельзя допустить, чтобы страны СНГ были втянуты в опасные авантюры

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на саммите Содружества Независимых Государств (СНГ) заявил о необходимости не допустить втягивания стран — участниц СНГ в опасные для всего человечества авантюры. Его слова приводит агентство БелТА.

«Мы не должны допустить, чтобы государства СНГ оказались втянуты в опаснейшие авантюры, угрожающие как нашему региону, так и всему человечеству», — отметил Лукашенко на саммите.

Белорусский лидер также заявил, что обеспечение безопасности Содружества является абсолютным приоритетом.

Президент РФ Владимир Путин принимает участие в саммите стран — членов СНГ в Душанбе. Также на мероприятие прибыли лидеры Армении, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Белоруссии, Киргизии, Туркменистана и Таджикистана.

Ранее Путин рассказал о сотрудничестве стран СНГ при борьбе с терроризмом.