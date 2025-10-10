На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперт: взятие под контроль РФ Славянска и Краматорска не приблизит переговоры

Военэксперт Дандыкин: продвижение ВС РФ в зоне СВО не приблизит переговоры
Сергей Пивоваров/РИА Новости

Потеря Славянска и Краматорска станет для Киева мощным ударом, однако вряд ли это приблизит мирные переговоры. Такое мнение в интервью «Ридусу» высказал военный эксперт Василий Дандыкин, комментируя информацию о продвижении Вооруженных сил (ВС) России в районе Константиновки.

«Пойдет ли Зеленский после утраты Донбасса на переговоры с Россией о мире? Думаю, что нет. Покровителям Зеленского в Евросоюзе пока не нужен мир. Это сегодня определяющий фактор. Коридор решений режима Зеленского предельно узок. От его мнения практически ничего не зависит», — отметил специалист.

Как сообщал начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов, войска «Южной» группировки несмотря на упорное сопротивление противника с боями продвигаются в городах Северск и Константиновка.

Летне-осенняя кампания в зоне СВО близка к завершению. Впереди — четвертая военная зима. Как будет выглядеть вооруженная борьба в предстоящей кампании — порассуждал военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.

Ранее российские военные ликвидировали заблокированных бойцов ВСУ в ДНР.

