США экстрадируют российского инженера во Францию

ТАСС: суд США экстрадировал российского инженера Легкодымова во Францию
Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Суд в США экстрадировал российского инженера Легкодымова во Францию, где ему грозит 20 лет тюремного заключения. Об этом сообщил ТАСС вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

«Суд штата Пенсильвания решил экстрадировать Легкодымова по запросу французского Министерства юстиции. Во Франции нашему соотечественнику грозит до 20 лет лишения свободы», – уточнил правозащитник.

Российского инженера привлекли к суду в качестве сооснователя криптовалютной платформы Bitzlato. Легкодымов был арестован в Майями в 2023 году, с тех пор он не покидал американское СИЗО. Обвинение при этом выдвинуто французскими властями. Инженеру вменяют нелицензированный перевод денежных средств через его же платформу. После полутора лет судебных разбирательств судья приговорил его к сроку, уже отбытому в СИЗО. Во Франции ему грозит до 20 лет заключения.

В конце марта Российское посольство передало в Госдеп США ноту с настоятельной просьбой о скорейшем возвращении Легкодымова в РФ. Позиция России состоит в том, что Легкодымов уже отбыл наказание в Соединенных Штатах по предъявленному ему обвинению. Таким образом, по международному праву, уголовное преследование должно быть завершено.

Ранее в Афганистане арестовали российского ученого за пачку открыток.

