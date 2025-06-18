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Посольство РФ прокомментировало ситуацию с экстрадицией россиянина Легкодымова

Посольство России следит за ситуацией с экстрадицией Легкодымова во Францию
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Алексей Агарышев/РИА «Новости»

Посольство РФ в Вашингтоне следит за ситуацией с возможной экстрадицией из США во Францию гражданина России Анатолия Легкодымова, который обвиняется в содействии отмыванию доходов. Об этом сообщили РИА Новости в дипмиссии.

Там заявили, что в конце марта посольство передало в Госдепартамент Соединенных Штатов «ноту с настоятельной просьбой о скорейшем возвращении Легкодымова» в Российскую Федерацию.

Как отметили в посольстве, что принципиальная позиция России состоит в том, что Легкодымов отбыл наказание в США по предъявленному ему обвинению, уголовное преследование завершено.

«В этой связи он должен вернуться в Россию, что было установлено заключением Иммиграционного суда города Элизабет, штата Нью-Джерси от 5 февраля», — сказали в дипмиссии.

Там уточнили, что соответствующая просьба посольства по-прежнему остается без реакции.

«Вопрос об удовлетворении французского запроса о выдаче в настоящее время рассматривается судом западного округа штата Пенсильвания. Решение ожидается в конце июня. Внимательно следим за развитием этого процесса, находясь в постоянном контакте с россиянином и его адвокатом», — заявили в посольстве.

По версии американских властей, Легкодымов является сооснователем криптообменной платформы Bitzlato, зарегистрированной в Гонконге. Мужчину обвиняют в управлении незарегистрированным сервисом денежных переводов и содействии отмыванию доходов. Он был арестован в Майами в январе 2023 года. В настоящее время Легкодымов содержится в тюрьме в Огайо. При этом его дело ведется в Пенсильвании.

Новость дополняется.

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