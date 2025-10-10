Эксперт: на Украине кардинально изменился энергетический баланс

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Аналитик Юшков: после ударов РФ на Украине кардинально изменился энергобаланс
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков в беседе с Tsargrad.tv назвал последствия вывода из строя Вооруженными силами России значительной части газодобычи на Украине.

По словам эксперта, собственные добывающие мощности не полностью обеспечивали потребности Украины в газе, поэтому она была вынуждена закупать его в европейских странах. Российские военные же нанесли удары не только по добыче, но и по подземным хранилищам голубого топлива, кардинально изменив энергетический баланс в стране, обратил внимание эксперт.

При этом главный парадокс заключается в том, что основными поставщиками газа для Украины являются Венгрия и Словакия, которые импортируют топливо из России, отметил Юшков.

«Для нас все это выгодно в плане того, что, когда Украина много покупает в Европе, она таким образом поддерживает высокий спрос всегда на европейском газовом рынке и определенный дефицит, значит, цена остается высокой, поэтому Украина в этом плане позволяет России зарабатывать», — добавил аналитик.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, Украина лишилась более 60% возможностей по добыче газа после того, как 3 октября объекты энергетической инфраструктуры в Полтавской и Харьковской областях подверглись ударам.

В статье говорится, что в подобной ситуации Киеву придется потратить около €1,9 млрд на импорт топлива, «чтобы пережить зиму».

По словам авторов материала, если энергетические объекты на Украине продолжат подвергаться атакам, властям страны потребуется закупить порядка 4,4 млрд кубометров газа к концу марта следующего года.

Ранее в США заявили, что у ЕС нет средств на восстановление энергосистемы Украины.

