Глава МИД Афганистана призвал мировое сообщество признать Исламский эмират

Мировое сообщество должно последовать примеру России и признать Исламский Эмират Афганистан. Об этом заявил глава афганского МИД Амир Хан Моттаки по итогам заседания Московского формата консультаций (МФК) по Афганистану, передает «Лента.Ru».

«Мы приветствуем смелое решение России по признанию Исламского Эмирата Афганистан и желаем, чтобы остальные государства последовали этому примеру», — сказал он.

3 июля в МИД России сообщили об официальном признании Исламского Эмирата Афганистан. В ведомстве отметили, что Москва видит значительные перспективы взаимодействия с Кабулом в торгово-экономическом направлении с акцентом на проекты в сферах энергетики, транспорта, сельского хозяйства, инфраструктуры.

В седьмом заседании МФК по Афганистану, которое состоялось в Москве 7 октября, приняли участие представители России, Афганистана, Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана, а также Белоруссии. Делегацию Афганистана возглавил министр иностранных дел Моттаки. Это первый визит афганской делегации на заседание в таком формате.

Ранее Небензя осудил попытки Запада оказывать давление на талибов (движение внесено в список террористических организаций).