Путин рассказал о сотрудничестве стран СНГ при борьбе с терроризмом

Противодействие терроризму, экстремизму и коррупции остается одним из важнейших направлений совместной работы стран — членов Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом в ходе заседания совета глав государств СНГ в узком составе заявил президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.

«Важным направлением совместной работы государств содружества является борьба с терроризмом, экстремизмом, с коррупцией и так далее. Мы все делаем для того, чтобы наладить это взаимодействие по целому ряду направлений», — отметил российский лидер.

Путин подчеркнул, что Москва поддерживает пакет документов, принятых в рамках работы по борьбе с коррупцией, терроризмом и экстремизмом. В том числе речь идет о программе действий на антитеррористическом направлении, обновленной концепции военного сотрудничества, заявлениях о противодействии транснациональной преступности и борьбе с отмыванием полученных преступным путем денег.

Саммит стран — членов СНГ проходит 10 октября в столице Таджикистана. Накануне президент РФ провел переговоры с таджикистанским коллегой Эмомали Рахмоном, по итогам которых главы государств подписали 16 документов. Среди них — совместное заявление об углублении отношений стратегического партнерства и союзничества между Москвой и Душанбе, а также соглашение о взаимодействии Росгвардии и Национальной гвардии Таджикистана.

Ранее Путин поздравил ветеранов Антитеррористического центра СНГ с годовщиной создания структуры.