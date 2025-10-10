На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лукашенко оценил возможность восстановления Советского Союза

Лукашенко: воссоздать СССР нельзя, но стоит сохранить экономическое пространство
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Сегодня невозможно говорить о восстановлении Советского Союза, однако стоит сохранить экономическое пространство, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Его слова приводит «Пул Первого».

«Я никого не агитирую, чтобы мы восстановили Советский Союз, — это невозможно сегодня, но экономическое пространство надо сохранить», — подчеркнул он.

В январе депутат Государственной думы Анатолий Вассерман в беседе с mk.ru заявил, что возрождение СССР в том или ином виде неизбежно и может произойти уже в текущем году.

Он обратил внимание, что еще есть континентальные империи, сформированные из народов, веками живущих бок о бок и ищущих форматы взаимовыгодного взаимодействия. Вассерман отметил, что такие империи, даже если по каким-то причинам разваливаются, довольно скоро восстанавливаются. По его словам, Россия является классическим примером континентальной империи, которая не раз распадалась и затем восстанавливалась в большем размере и «в лучшем виде». Как считает депутат, возрождение Советского Союза возможно уже в 2025 году или в ближайшие пару лет.

Ранее Медведев оценил возможность возрождения СССР.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами