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В Госдуме предрекли возрождение СССР в 2025 году

Депутат ГД Вассерман заявил, что в 2025 году может произойти возрождение СССР
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Александр Натрускин/РИА Новости

Депутат Государственной думы и эрудит Анатолий Вассерман в беседе с mk.ru заявил, что возрождение СССР в том или ином виде неизбежно и может произойти уже в текущем году.

Он подчеркнул, что все империи рано или поздно распадаются.

«Это относится к колониальным империям, где объединены под одним управлением регионы, разбросанные на больших расстояниях друг от друга», — сказал парламентарий.

Он обратил внимание, что еще есть континентальные империи, сформированные из народов веками живущих бок о бок и ищущих форматы взаимовыгодного взаимодействия. Вассерман отметил, что такие империи, даже если по каким-то причинам разваливаются, то довольно скоро восстанавливаются. По его словам, Россия является классическим примером континентальной империи, которая не раз распадалась и затем восстанавливалась в большем размере и «в лучшем виде». Как считает депутат, возрождение Советского Союза возможно уже в 2025 году или в ближайшие пару лет.

До этого заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сказал, что СССР невозможно возродить в его прежнем виде.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия хочет восстановить Советский Союз.

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