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Медведев оценил возможность возрождения СССР

Медведев заявил, что возродить СССР в прежнем виде невозможно

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на марафоне «Знание. Первые» заявил, что Советский Союз невозможно возродить в его прежнем виде, передает ТАСС.

«Я родился, вырос в Советском Союзе, учился в нем, обязан своим образованием, своим развитием Советскому Союзу. Но мы с вами понимаем — дважды в одну и ту же воду зайти невозможно, и возродить Советский Союз в том виде, как он был, невозможно», — сказал Медведев.

Он считает, что нужно действовать на в том же направлении, «по которому мы сейчас идем».

По его словам, СССР был достойным наследником Российской империи, которая создавалась трудом десятков поколений вместе «с ее интегральными частями». «Малая Россия и новая Россия», заявил он, «должны вернуться домой».

До этого в России предложили ввести в форму школьников аналог пионерского галстука.

В ноябре депутат Госдумы от КПРФ Юрий Афонин заявил, что партия поддерживает идею о возрождении идеологии.

Ранее Медведев предрек западным политикам уход в небытие.

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