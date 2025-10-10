РИА: дед Дурова в годы ВОВ под Ленинградом сражался против боевиков СС из Европы

Дед создателя мессенджера Telegram Павла Дурова Семен Туляков в годы Великой Отечественной участвовал в битве за Ленинград и воевал против европейского легиона СС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы.

«Лейтенант Семен Петрович Туляков был призван в Красную армию 27 июня 1941 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 19 февраля 1942 года, в рамках наступления на Слуцкий парк на Красноборском направлении в составе 65-го стрелкового полка Туляков получил ранение в руку. В начале зимы 1942 года 55-я армия вела наступление на Красный Бор в районе Тосно Ленинградской области.

В том районе, как выяснило РИА Новости, в боевых действиях принимали участие европейские боевики СС из 2-й пехотной бригады. Туда входили формирования из добровольцев из Европы — бельгийцы, норвежцы, голландцы, латыши и так далее.

Павел Дуров, которому 10 октября исполнился 41 год, сообщил, что он не хочет отмечать свой день рождения.

По словам Дурова, у его поколения «осталось мало времени» для спасения свободного интернета.

В качестве примеров основатель Telegram привел введение цифровых удостоверений личности в Великобритании, онлайн-проверку возраста в Австралии и сканирование личных сообщений в Европейском союзе. Вместе с тем предприниматель обратил внимание на преследование за критику чиновников в ФРГ, тюремные сроки за твиты в Соединенном Королевстве, а также уголовные расследования, которые во Франции ведут против технологических лидеров, защищающих свободу и приватность.

Ранее Дуров заявил о гордости за Telegram.