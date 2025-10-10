На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Дуров сделал признание в свой день рождения

Дуров заявил, что не хочет отмечать свое 41-летие
true
true
true
close
Lex Fridman/YouTube

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, которому 10 ноября исполнился 41 год, сообщил, что он не хочет отмечать свой день рождения. Соответствующее заявление он опубликовал в своем Telegram-канале.

По словам Дурова, у его поколения «осталось мало времени» для спасения свободного интернета.

«То, что когда-то было обещанием свободного обмена информацией, превращается в главный инструмент контроля», — написал он.

В качестве примеров основатель Telegram привел введение цифровых удостоверений личности в Великобритании, онлайн-проверку возраста в Австралии и сканирование личных сообщений в Европейском союзе. Вместе с тем предприниматель обратил внимание на преследование за критику чиновников в ФРГ, тюремные сроки за твиты в Соединенном Королевстве, а также уголовные расследования, которые во Франции ведут против технологических лидеров, защищающих свободу и приватность.

«Темный, дистопический мир приближается быстро — пока мы спим. Наше поколение рискует остаться в истории последним, кто имел свободы — и позволил их отнять. Нам внушили ложь. Нам заставили поверить, что величайшая борьба нашего поколения — разрушить все, что оставили нам предки: традиции, приватность, суверенитет, свободный рынок и свободу слова», — заявил Дуров.

По мнению основателя Telegram, его поколение, «предав наследие» своих предков, «выбрало путь к самоуничтожению — моральному, интеллектуальному, экономическому и в конечном итоге биологическому».

«Так что нет, я не собираюсь сегодня праздновать. У меня заканчивается время. У нас заканчивается время», — добавил предприниматель.

До этого Дуров обвинил власти Франции в «крестовых походах» против свободы слова и технологического прогресса.

Ранее Дуров заявил о гордости за Telegram.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами