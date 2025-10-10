В парламенте Перу рассмотрели предложение об импичменте президента

Конгресс Перу принял к рассмотрению предложение о рассмотрении импичмента президента Дины Болуарте из-за кризиса в сфере безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что инициативу поддержали четыре пятых от общего числа законодателей. Теперь парламент может сразу приступить к рассмотрению предложения по существу.

Голосование по импичменту было назначено на 23:30 (7:30 мск). После этого президент республики будет уведомлена о решении, чтобы она могла лично или при помощи адвоката воспользоваться своим правом на защиту.

На рассмотрение были вынесены четыре предложения об отстранении Болуарте. Во всех из них говорилось, что политика правительства в сфере борьбы с преступностью была провалена.

Отмечается, что для объявления импичмента необходимы голоса 87 законодателей.

В декабре 2024 года сообщалось, что генеральная прокуратура Перу начала предварительное расследование в отношении президента страны Дины Болуарте по подозрению в неисполнении обязанностей и оставлении поста.

