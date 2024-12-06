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В Перу начали расследование против президента по подозрению в неисполнении обязанностей

Президента Перу подозревают в неисполнении обязанностей, начато расследование

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Global Look Press

Генеральная прокуратура Перу начала предварительное расследование в отношении президента страны Дины Болуарте по подозрению в неисполнении обязанностей и оставлении поста. Об этом сообщил ТАСС.

По данным прокуратуры, в период с 29 июня по 9 июля 2023 года Болуарте не исполняла обязанности президента из-за пластической операции, но не уведомила об этом кабинет министров и конгресс. Администрация Перу скрыла это, указав в официальных отчетах, что она участвовала в публичных мероприятиях на протяжении этих дней.

В отношении Болуарте выдвинули обвинения в том, что она нарушила конституционные процедуры, поскольку должна была передать свои полномочия конгрессу на время отсутствия.

В мае генпрокуратура направила в конгресс конституционную жалобу против президента страны по так называемому делу Rolex. Ее подозревают в получении взяток. В конгрессе на фоне этого требовали объявить импичмент Болуарте.

Ранее полиция начала расследование в отношении президента Южной Кореи.

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