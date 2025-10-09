Оппозиция Пашиняну набрала 34 из 36 необходимых для импичмента голосов в парламенте

Оппозиция премьер-министру Армении Николу Пашиняну набрала 34 из 36 необходимых для запуска голосования об импичменте голосов в парламенте. Об этом лидер партии «Честь имею» Айк Мамиджанян рассказал на своей странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Сбор подписей в поддержку импичмента начался 7 июня. К 8 октября все 28 членов партии «Армения» согласились присоединиться к решению об импичменте.

Для вынесения решения об импичменте необходимы голоса 54 из 101 депутата.

В сентябре рядом со зданием парламента Армении прошли митинги против правительства Никола Пашиняна и с требованием объявить ему импичмент.

Поводом для акции стало заявление оппозиционной фракции «Честь имею», которая требует отправить Пашиняна в отставку. В документе говорится, что текущее правительство не справилось со своими обязанностями и подставило будущее республики под угрозу, а сам Пашинян несет ответственность за потерю Нагорного Карабаха и фактическую капитуляцию перед Азербайджаном, а также не способен освободить военнопленных, находящихся в Баку.

Ранее Пашинян заявил о важности партнерства Армении и НАТО.