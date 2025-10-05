Экс-генсек НАТО рассказал, как альянс чуть не распался из-за Трампа

Президент США Дональд Трамп в 2018 году пригрозил вывести свою страну из альянса, что привело бы к распаду блока. Об этом заявил бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в своей книге «На моем дежурстве: руководство НАТО во время войны», фрагмент которой приводит The Guardian.

В книге он рассказал, что за пару недель до саммита НАТО в Брюсселе, Трамп позвонил ему и заявил, что США тратят 4% ВВП на оборону и покрывают 80–90% расходов НАТО, в то время как остальные члены альянса платят куда меньше.

К концу разговора американский лидер предупредил Столтенберга, что США «НАТО не нужно» и страна может выйти из него.

«Если бы США вышли из альянса, альянсу пришел бы конец. Трамп возложил на меня ответственность за его возможный роспуск. Он хотел, чтобы я все уладил до саммита. А до саммита оставалось 12 дней», — цитируют британские журналисты бывшего генсека НАТО.

На саммите Трамп повторил свое требование, пригрозив уйти со встречи, после чего все согласились, что государства-члены увеличат свои оборонные бюджеты до 2% от ВВП.

