Песков рассказал о темах переговоров Путина и Алиева

В ходе встречи между президентами России и Азербайджана, Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым, были затронуты все наиболее актуальные и сложные вопросы, стоящие на повестке двусторонних отношений. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью изданию «Ведомости», отвечая на вопрос, обсуждалась ли тема задержанных в Баку российских граждан.

«Все острые проблемы, стоящие на повестке дня, затрагивались в ходе беседы в позитивном ключе», — подчеркнул представитель Кремля.

В июне Следственный комитет РФ сообщил о пресечении деятельности этнической преступной группировки на Урале, причастной к серии преступлений, совершенных в начале 2000-х годов. Восемь человек были взяты под стражу. Сообщалось, что несколько обвиняемых не дожили до судебного процесса, в Баку выражали обеспокоенность по этому поводу.

После этого инцидента между сторонами произошел обмен нотами протеста. В Азербайджане были задержаны российские журналисты Игорь Картавых и Евгений Белоусов, а также ряд других граждан России, которые до настоящего времени остаются под стражей.

Ранее Путин предложил Алиеву начать встречу с темы катастрофы борта АZAL Air в небе над Россией.