Белый дом: прекращение конфликта на Украине будет зависеть от энергетики

Sofiia Gatilova/Reuters

Урегулирование украинского конфликта будет зависеть от энергетики, заявил министр торговли Соединенных Штатов Говард Лютник на заседании кабмина. Трансляцию вел YouTube-канал Белого дома.

«Энергетика будет играть решающую роль в этом вопросе»,— сказал Лютник, не уточнив, что конкретно он имел в виду.

1 октября газета The Wall Street Journal сообщала, что Вашингтон может предоставить Украине разведывательную информацию для нанесения ударов ракетами большой дальности по энергетической инфраструктуре России.

Кроме того, власти США изучают возможность поставок Киеву крылатых ракет Tomahawk («Томагавк»), Barracuda и других видов ударного вооружения, дальность применения которого превышает 500 км. Решение по этому вопросу еще не принято, уточняет WSJ, но Белый дом призывает союзников по НАТО оказывать Украине аналогичную помощь.

Источники СМИ утверждают, что администрация Трампа исходит из того, что давление на энергетику России способно подорвать ее военные возможности.

Ранее в России обещали уничтожить Tomahawk, как только они появятся на Украине.

